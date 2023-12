Superiori, è il momento di scegliere

Il momento della scelta della scuola superiore non è mai un passaggio banale: i ragazzi sono chiamati ad una delle prime importanti decisioni riguardo al loro futuro. Le iscrizioni saranno a gennaio, e queste settimane che precedono la scelta si alternano progetti e open day nelle scuole per aiutare i ragazzi. Il progetto ’Linee educative urbane’ organizza incontri dedicati agli studenti della seconda e terza media per scegliere la scuola superiore: l’obiettivo è quello di fornire a chi sta per affrontare una scelta importante, un’opportunità per scoprire le esperienze di chi l’ ha già fatta qualche anno fa. Gli studenti delle scuole superiori saranno a disposizione per rispondere alle domande dei ragazzi, insieme a loro ci saranno inoltre mediatori di lingua cinese e urdu per garantire la massima inclusività. Gli incontri si terranno a Officina WeMeet, Corte interna Parco Prato in via delle Pleiadi 37. Il prossimo appuntamento in calendario è per giovedì 7 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 quando saranno presentati

il liceo scientifico Copernico e l’artistico Brunelleschi dai rispettivi docenti e studenti. Giovedi 14 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 sarà la volta dell’alberghiero e l’agrario Datini e dell’istituti tecnico Buzzi.