Superenalotto, vinti 60mila euro. Il fortunato risiede nei Medicei?

Il fortunato vincitore degli oltre 60mila euro al Superenalotto non sapremo mai chi è, neppure se sia un poggese o abiti in un altro Comune perché la vincita, in questo caso, deve essere riscossa al punto Sisal a Prato.

Colpo grosso, dunque, alla ricevitoria "Non solo tabacco" di Elisabetta Mannelli in via Statale al Poggetto: con l’estrazione di venerdì scorso un fortunato cliente si è portato a casa ben 63.073,23 euro. Il concorso "Superenalotto-Superstar" del 6 settembre ha assegnato in Italia ben 260.465 vincite, fra cui quella di Poggio a Caiano.

"Della vincita – spiega Elisabetta Mannelli – lo veniamo a sapere dalla stampa del bollettino che produce l’elaboratore. In questo caso si è trattato di una somma che deriva da un 5 e un 3 quindi sicuramente 6 numeri giocati, non si può stabilire se con un sistema o con una schedina a 2 colonne. Qui non è venuto nessuno a comunicare la vincita o a ringraziare". Ma ancora non è stato centrato il "6" così il Jackpot è arrivato a 73 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera.

Alla ricevitoria "Non solo tabacco" non è la prima vincita importante, ce ne sono state anche di più consistenti: nel 2014 un "gratta e vinci" regalò ad un giocatore ben 500mila euro.

"In altre estrazioni – aggiunge Elisabetta Mannelli – da noi hanno vinto 40mila euro e 45mila euro, poi altre piccole somme. In passato qualche vincitore è passato a ringraziare, chi a portare una pianta; da qualche anno invece nemmeno un grazie che per noi è un incoraggiamento, una piccola soddisfazione per aver reso felice qualcuno, quei gesti che fanno piacere". La tabaccheria Mannelli è al Poggetto in un punto di passaggio per i pendolari diretti a Quarrata o Pistoia e quelli che vanno verso Firenze quindi oltre alla clientela locale c’è anche quella dei comuni limitrofi.

M.S.Q.