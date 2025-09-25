Supercoppa firmata: "Giusti Stefano"

Primo appuntamento della stagione per il calcio della Uisp di Prato. E’ quello con la Supercoppa che è stato deciso solo ai calci di rigore, con la vittoria del Giusti Stefano che si è imposto 5-4 sul Phoenix 2012.

Un finale al cardiopalma, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità sull’1-1, frutto del vantaggio subito al 2’ di Cocchi del Giusti Stefano e del pareggio alla mezz’ora di Martelli del Phoenix 2012.

Poi un grande equilibrio spezzato solo dalla lotteria dei rigori dove è uscita vincitrice la truppa del Giusti Stefano che così conquista il primo titolo stagionale.

In questo fine settimana, poi, sarà la volta della prima giornata di campionato, che farà il proprio esordio il 29 e il 30 settembre. Quindici le formazioni ai nastri di partenza, le stesse della stagione 2024/2025.

Questo il quadro della prima giornata del torneo che si presenta molto equilibrato e con diverse squadre che si sono rafforzate: Phoenix 2012-Verag Prato Est, Prato-Sm Signa, Fc Tavola-Giusti Stefano, Sant’Andrea-Olimpia Prato, Kickers Narnali-Sporting 2020, Real Chiesanuova-Bellini Giacomo Bacchereto, Sant’Ippolito-Vergaio. La prima squadra che osserverà il turno di riposo sarà la Polisportiva il Sogno.

La formula del campionato è la stessa di sempre: la prima e la seconda della regular season approdano alle semifinali scudetto (e hanno anche accesso alle fasi regionali), dalla terza alla sesta ai quarti di finale playoff.

Le altre partecipano alla Coppa Bruschi. La vincente dei playoff del campionato e della Coppa Bruschi poi disputeranno, come è accaduto quest’anno, la Supercoppa.

Massimiliano Martini