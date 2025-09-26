Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato

Colpo allo spaccio in città, con tre arresti nel giro di dieci giorni. Tra l’11 e il 20 settembre i carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6 Battaglione Toscana hanno arrestato in flagranza tre uomini, un gambiano e due cittadini marocchini, due dei quali irregolari sul territorio italiano. Sono stati sequestrati diversi tipi di stupefacenti, tra cui cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish – "destinati al mercato del consumo di droga largamente diffuso nel cuore della città", scrive in una nota la procura – oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

I tre pusher sono stati colti in zone centrali della città e sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari. Il primo arresto è avvenuto l’11 settembre in viale Vittorio Veneto: un 28enne del Gambia, clandestino, notato dai militari mentre si intratteneva con altre persone, ha cercato di allontanarsi alla vista delle divise. Un comportamento sospetto, che non è sfuggito ai carabinieri. Dallo zaino dell’uomo fuoriusciva un coltello lungo 19 centimetri, con tracce di droga sulla lama. La perquisizione ha portato al sequestro di 20 grammi di ketamina, eroina e crack, oltre a involucri in plastica e carta stagnola per il confezionamento.

Il secondo intervento è scattato il 15 settembre in via Roma, all’angolo con via Pomeria. Un 33enne magrebino senza fissa dimora e irregolare ha tentato di liberarsi di un involucro che conteneva 24 dosi di cocaina, pari a circa 10 grammi. Addosso all’uomo e’ stato trovato anche un piccolo quantitativo di hashish e ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi.

Infine il 20 settembre l’ultimo arresto: i carabinieri hanno fermato un marocchino di 62 anni in viale Galilei. L’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo rifugiandosi in un bar, ma è stato raggiunto e trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e diverse centinaia di euro in contanti. E’ scattata la perquisizione anche nella sua abitazione dove è stato rinvenuto altro materiale utile al confezionamento della droga. Il Tribunale di Prato ha accolto la richiesta della procura, convalidando tutti e tre gli arresti e applicando nei confronti degli indagati la misura cautelare del divieto di dimora nel comune.