Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Prato
Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato
26 set 2025
REDAZIONE PRATO
Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato

Arrestati tre spacciatori in dieci giorni: si tratta di due marocchini e di un gambiano. Fermati in via Roma, viale Vittorio Veneto e viale Galilei. Disposto per tutti il divieto di dimora.

Controlli antidroga dei carabinieri (foto d'archivio Imagoeconomica)

Controlli antidroga dei carabinieri (foto d’archivio Imagoeconomica)

Colpo allo spaccio in città, con tre arresti nel giro di dieci giorni. Tra l’11 e il 20 settembre i carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6 Battaglione Toscana hanno arrestato in flagranza tre uomini, un gambiano e due cittadini marocchini, due dei quali irregolari sul territorio italiano. Sono stati sequestrati diversi tipi di stupefacenti, tra cui cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish – "destinati al mercato del consumo di droga largamente diffuso nel cuore della città", scrive in una nota la procura – oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

I tre pusher sono stati colti in zone centrali della città e sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari. Il primo arresto è avvenuto l’11 settembre in viale Vittorio Veneto: un 28enne del Gambia, clandestino, notato dai militari mentre si intratteneva con altre persone, ha cercato di allontanarsi alla vista delle divise. Un comportamento sospetto, che non è sfuggito ai carabinieri. Dallo zaino dell’uomo fuoriusciva un coltello lungo 19 centimetri, con tracce di droga sulla lama. La perquisizione ha portato al sequestro di 20 grammi di ketamina, eroina e crack, oltre a involucri in plastica e carta stagnola per il confezionamento.

Il secondo intervento è scattato il 15 settembre in via Roma, all’angolo con via Pomeria. Un 33enne magrebino senza fissa dimora e irregolare ha tentato di liberarsi di un involucro che conteneva 24 dosi di cocaina, pari a circa 10 grammi. Addosso all’uomo e’ stato trovato anche un piccolo quantitativo di hashish e ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi.

Infine il 20 settembre l’ultimo arresto: i carabinieri hanno fermato un marocchino di 62 anni in viale Galilei. L’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo rifugiandosi in un bar, ma è stato raggiunto e trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e diverse centinaia di euro in contanti. E’ scattata la perquisizione anche nella sua abitazione dove è stato rinvenuto altro materiale utile al confezionamento della droga. Il Tribunale di Prato ha accolto la richiesta della procura, convalidando tutti e tre gli arresti e applicando nei confronti degli indagati la misura cautelare del divieto di dimora nel comune.

