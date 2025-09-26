Contri punta al vertice. Verso l’ultima race reek

"Si avvicina l’ultima race reek dell’anno e prima volta in cui, a questo punto della stagione, competiamo per le prime posizioni". Matilde Contri si è così espressa alla vigilia dell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità femminile 2025, che si terrà nel fine settimana sul circuito di Varano De Melegari (in provincia di Parma). "Gara 1" domani, "gara 2" domenica come al solito, secondo la bozza di programma. L’ultimo round del campionato, che per la pilota di Prato stavolta non sarà come in passato: l’"alfiere" del Team Granducato è reduce dalla sua miglior stagione, considerando che nelle precedenti sfide è salita più volte sul podio. Ed occupa adesso la seconda posizione della classifica generale piloti con 115 punti: a prescindere da quello che sarà l’epilogo stagionale, ha comunque già battuto il proprio record personale. Praticamente impossibile riprendere la leader della graduatoria Michela Guarino. Ma considerando che lo scorso anno si era piazzata sesta, è evidente già da adesso il passo avanti compiuto dalla ventiseienne motociclista. Che a questo punto può e deve blindare a questo punto la seconda piazza dall’assalto di Arianna Barale, terza a quota 103, sfruttando le ultime due gare del round in Emilia – Romagna. Una crescita costante, confermata anche dalle buone performance delle quali si è resa protagonista durante le "gare europee". L’unico limite è rappresentato, come in quasi tutti gli ambiti del motorsport, dai costi economici necessari per sostenere questa passioni. Tante le incognite che, alla vigilia del 2025, Matilde ha dovuto affrontare per poter tornare in pista. Ha comunque dimostrato che, se messa nelle migliori condizioni, può davvero arrivare a lottare per il titolo. E chissà che l’exploit di quest’anno non possa contribuire a portarle nuovi sponsor. "Comunque vada è stata una stagione davvero impegnativa, ma che ci ha ripagato di tante soddisfazioni – ha chiosato Contri - siamo cresciuti come squadra, abbiamo fatto i nostri primi podi, pole position e giri veloci ma siamo anche caduti. Non so se essere più emozionata o triste perché sta per finire di nuovo ma so per certo che ci metteremo sempre il cuore".

Giovanni Fiorentino