Il distretto a confronto sul futuro. E avanza l’idea di un hub formativo

La città che porta in giro per il mondo il made in Italy, ieri si è raccontata a “Distretti“ il convegno organizzato da Quotidiano Nazionale e che si è svolto al Centro per l’arte contemporanea ’Luigi Pecci’. La direttrice de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Qn Agnese Pini ha aperto l’incontro dedicato all’economia del distretto: "Questa meravigliosa città è il distretto che porta in giro il made in Italy, il momento attuale è complicato per l’industria, con cadute dirette su chi fa impresa. La città vive un momento di passaggio e vogliamo raccontare cosa significa adesso fare impresa, oltre all’importanza del rapporto con le istituzioni italiane ed europee". La vice direttrice de La Nazione Cristina Privitera ha condotto il primo panel ricordando che il settore manifatturiero occupa il 42% dell’intero comparto economico. Ad intervenire sono stati Gabriele Innocenti, membro del consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all’economia circolare, Emiliano Melani, presidente di Cna Toscana Centro e Davide Majone, segretario generale di Confartigianato Imprese Prato

Come si esce dalla crisi? Sui grandi temi di dazi, mercati europei, normative, possiamo fare rete? "Questa - ha detto Emiliano Melani - è l’ occasione per dare voce alle imprese, usciamo da una contesto difficile ma Prato si rialza sempre. Dobbiamo puntare a fare rete. Serve formazione: le aziende hanno bisogno di dipendenti qualificati e dobbiamo pensare ad un hub formativo per tutto il Paese. Riguardo alle nuove sfide sulla sostenibilità ambientale servono fondi perché ogni euro investito ha un effetto moltiplicatore e la Regione deve scendere in campo". Innocenti (Ctn) si è soffermato sull’importanza del lavoro dipendente: "Il nostro valore aggiunto sono i dipendenti: senza i lavoranti e fornitori non siamo niente. Le aziende si meritano una politica che sta al loro fianco. Abbiamo tutte le certificazioni del caso e non abbiamo niente a che vedere con quello che è successo in questi giorni (un riferimento all’illegalità del distretto, allo sfruttamento dei lavoratori e alle violenze, ndr). Per quello che è successo ci dovremmo costituire parte civile".

Majone (Confartigianato) ha ricordato che le imprese pratesi sono "leader veri sulla sostenibilità. A Prato si recupera tutto e la flessibilità è un punto di forza. Si poteva fare di più ma abbiamo una convinzione profonda: l’artigiano realizza un prodotto unico, con competenze che si trovano solo qui e su questo dobbiamo puntare".

In collegamento sono intervenuti gli europarlamentari Dario Nardella (Pd) e Francesco Torselli (FdI) sia sul tema dei dazi che del distretto. "Il dialogo col distretto pratese - ha detto Nardella - è avviato dal dicembre scorso quando una rappresentanza di Prato è venuta a Bruxelles. La sfida da vincere è il deficit di collegamento tra Europa e territori. Come deputato voglio continuare a promuovere il distretto. Si sta costituendo un gruppo per far squadra. In parlamento europeo si è costituito un intergruppo com colleghi portoghesi, spagnoli e francesi proprio sul tessile. Su certe partite bisogna fare squadra". Per Francesco Torselli, gli europarlamentari pur con sensibilità diverse stanno lavorando in modo unitario per portare la voce dei distretti toscani in Europa. "Ci siamo accorti parlando - ha detto - che spesso manca la conoscenza. L’Unione Europea posticiperà di 30 mesi il recepimento della Direttiva dell’EPR, la responsabilità estesa dle produttore. Per le micro-imprese mi piace pensare che gli atti emanati siano figli del lavoro iniziato da tutti noi: ci siamo adoperati preché ogni regolamento emanato sia essere commisurato alle aziende".

M. Serena Quercioli