Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Prato
CronacaElena Guarducci sfiora il bronzo. La Coppa Europa in Macedonia
26 set 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
Elena Guarducci sfiora il bronzo. La Coppa Europa in Macedonia

L’atleta pratese ha chiuso la gara al 5° posto. Ora la vice-campionessa italiana è attesa al "Grand Prix".

La judoka Elena Guarducci ha lottato per la medaglia di bronzo a Skpopje

La judoka Elena Guarducci ha lottato per la medaglia di bronzo a Skpopje

Pochi giorni fa, in Macedonia, si è svolta l’ultima tappa della Coppa Europa di judo, che ha visto sfidarsi sul tatami e migliori e le migliori judoka d’Europa.

E tra loro c’era anche Elena Guarducci, che ha chiuso la competizione al quinto posto finale dopo esser stata in lotta per il podio. Nel corso della rassegna svoltasi a Skpopje, la judoka di Prato in forza all’Akiyama Settimo Torinese (che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato) si era arrampicata a suon di vittorie sino all’ultimo atto della competizione, arrivando a lottare per una medaglia di bronzo. Alla fine però, si è dovuta arrendere alla rivale serba Natalija Prolica, al termine di un incontro combattuto. Nei mesi scorsi, Elena ha comunque conquistato una medaglia di bronzo ad Ostia nell’ambito della Coppa Italia A1, senza dimenticare il titolo di vice-campionessa italiana conquistato ad Ancona durante il campionato nazionale universitario. Anche se il risultato più soddisfacente lo ha ottenuto lo scorso marzo, ovvero la medaglia d’argento ottenuta a Riga, sempre nell’ambito della "European Cup".

Il saldono finale, sin qui, è comunque positivo perché Elena sta confermando anche tra i senior i piazzamenti di vertice che avevano costellato il suo "cursus honorum" nelle categorie giovanili, nelle scorse stagioni. La sportiva pratese aveva peraltro avuto qualche mese fa la possibilità di allenarsi con un maestro d’eccezione nel corso di uno stage tenutosi a Massa Marittima: il "docente" in questione era Ole Bischof, quarantaseienne judoka tedesco medaglia d’oro nella categoria "81 kg" alle Olimpiadi di Pechino 2008 e medaglia d’argento a quelle successive di Londra 2012. E domenica prossima proverà a tornare sul podio, nell’ambito del "Grand Prix del Piemonte", per chiudere il 2025 nel migliore dei modi.

Giovanni Fiorentino

© Riproduzione riservata