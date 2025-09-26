Prato, nuovo passo falso. Ma c’è voglia di riscatto

Voglia di riscatto. E’ quella che c’è in casa Prato dopo la terza sconfitta su quattro gare nel girone E di Serie D. Il ko rimediato ad Altopascio pesa in termini di classifica, dato che i lanieri sono nel gruppo delle formazioni che occupano il penultimo posto a -7 dalla vetta (dove troviamo la coppia formata da Seravezza Pozzi e Tau), ma anche in termini di morale. Dopo la vittoria contro lo Scandicci, Risaliti e compagni avevano fatto il pieno di entusiasmo, presentandosi al turno infrasettimanale con il forte desiderio di dare continuità a quel successo. Dopo aver approcciato al meglio il match portandosi in vantaggio con il solito Gioè, al quarto sigillo stagionale fra campionato e Coppa Italia di categoria, i biancazzurri hanno subito il prepotente ritorno degli amaranto, che hanno ribaltato la situazione nel corso della prima frazione. Per portare a casa almeno un pareggio non sono bastati il secondo gol con la maglia del Prato di Rossetti e una ripresa gagliarda, durante la quale si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo dei lucchesi. Peccato però che nell’unica occasione concessa nel secondo tempo, la truppa allenata da Simone Venturi abbia subito il definitivo 3-2. In quattro partite, sono sei i gol incassati da Fantoni, di cui cinque in trasferta. Un dato che deve fare riflettere, a prescindere dall’alta percentuale di realizzazione tenuta dagli avversari che finora ha affrontato la compagine laniera. Nel post gara, mister Venturi ha parlato di errori individuali in occasione della seconda e della terza rete dei padroni di casa, arrivate nonostante la difesa fosse schierata. Restando a parlare di reparto arretrato, chi non era presente mercoledì ad Altopascio è Diego Galliani. L’ex Albenga in questa annata non ha collezionato nemmeno un minuto e in un paio di circostanze non è stato convocato, come accaduto per la sfida contro il Tau. Il classe 2002 sembra ai margini e di conseguenza potrebbe accordarsi con la società di Asmaa Gacem per rescindere il contratto. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Lodigiani di mister Marco Mariotti, che ha allenato il difensore sia all’Albenga, sia nella passata annata al Prato. Vedremo quali saranno gli sviluppi, sia su questo fronte sia per quanto concerne il possibile arrivo di Francesco D’Orsi, che dovrebbe rescindere con il Ravenna. Nel frattempo, oggi la squadra guidata da Venturi riprende ad allenarsi al Lungobisenzio. Nel mirino c’è il match di domenica, proprio in via Firenze, contro il Follonica Gavorrano, formazione che per adesso ha raccolto 7 punti. I biglietti per l’incontro (calcio d’avvio alle 15) sono già disponibili sul sito www.vivaticket.com, nei punti vendita Vivaticket e presso il botteghino del Lungobisenzio.

Francesco Bocchini