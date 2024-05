Superbonus 110%, maxi inchiesta della procura di Prato: 40 indagati. Arrestato imprenditore edile

Prato, 14 maggio 2024 – Maxi inchiesta della procura di Prato, che ipotizza il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, sull’utilizzo dei fondi del bonus 110.

Le forze dell’ordine hanno scoperto un’articolata truffa messa in atto con l’utilizzo dei fondi erogati dallo Stato per l’invertenti di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Da questa mattina i militari stanno eseguendo, su disposizione del gip di Prato e chieste dalla procura, quaranta ordinanze di custodia in diverse città d’Italia per truffa aggravata allo Stato per il bonus 110.

Agli arresti domiciliari è finito un imprenditore edile originario di Foggia. L’uomo è stato fermato questa mattina dagli uomini della guardia di Finanza mentre si trovava su un cantiere a Novi Ligure. L’imprenditore è stato riportato a Foggia dai militari.