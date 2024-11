Sullo stesso aereo di Papa Francesco

Che effetto fa trovarsi sullo stesso aereo del Papa? "In volo con Francesco" è la serata in programma giovedì sera alle 21.15, alle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. Promosso dall’associazione Diapason, l’incontro avrà come ospite Vania De Luca, vaticanista del Tg3 Rai, introdotta dal giornalista Gianni Rossi. Durante il suo pontificato Papa Francesco ha compiuto 46 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni nonché 40 visite pastorali in 49 città d’Italia. Nei viaggi, in particolare all’estero, il pontefice è seguito da giornalisti da tutto il mondo. Vania De Luca ha seguito i viaggi degli ultimi pontefici prima per RaiNews 24 e adesso per il Tg3 Rai ed è stata anche presidente nazionale di Ucsi, l’associazione che riunisce i giornalisti cattolici.