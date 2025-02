Sudd Cobas, il presidio. Ipotesi incontro in Comune

Venerdì potrebbe essere un giorno risolutivo per la questione degli operai del maglificio CXL di via Paronese, in sciopero da quasi una settimana e accampati nella tensostruttura davanti ai cancelli della ditta.

"Venerdì - spiega Sarah Caudiero dei Sudd Cobas - siamo stati convocati dai titolari e dagli avvocati della CXL per discutere sulla situazione dei lavoratori. La nostra richiesta è sempre quella della giornata lavorativa di 8 ore, per cinque giorni alla settimana. I turni a cui sono sottoposti, di 12 ore giornaliere, non sono più tollerati nè accettati. E’ il momento di ripristinare la legalità anche per loro".

Tutti i lavoratori hanno scioperato a oltranza e in fabbrica sono rimaste le figure apicali. Per i sindacalisti l’incontro con l’azienda è un passaggio importante e per questo giorno e notte resteranno al presidio nella tensostruttura.

Lavoratori e sindacalisti affrontano giornate e notti di freddo, facendo i turni per dormire e l’unico genere di conforto è il thermos del caffè caldo, oltre a qualcuno che ogni tanto porta un vassoio di paste calde.

Nessun “disgelo“ invece sul fronte politico: il Comune di Prato fa sapere che "stanno lavorando per un organizzare un incontro in Comue fra la sindaca e i Sudd Cobas" ma i sindacalisti al momento non hanno ricevuto nessun invito.

Luca Toscano e Sarah Caudiero hanno più volte invitato la sindaca Ilaria Bugetti ad andare al presidio, non solo questo, ma anche quelli fatti in precedenza anche come segno di discontinuità dalla linea tenuta dall’ex sindaco Matteo Biffoni che non li aveva supportati. La goccia che ha incrinato i rapporti fra Sudd Cobass e la sindaca è stata poi la multa al presidio da parte della polizia municipale per “occupazione abusiva di suolo pubblico“. "Le regole si cambiano - ha detto Toscano - e dalla sindaca non abbiamo mai sentito una parola a favore del nostro sciopero". Lunedì pomeriggio al presidio sono andati gli assessori Malucchi e Logli ma non è bastato a stemperare la polemica.

