Sua eccellenza. Fico secco è il benvenuto

I fichi secchi di Carmignano sono pronti al debutto.

Domani e domenica a Carmignano c’è "Benvenuto Fico Secco 2024", la "vetrina" delle specialità e del buon cibo locale giunta alla 17a edizione con due giorni di eventi, convegni, prodotti tipici, degustazioni e show cooking, organizzati con il sostegno e il patrocinio del Comune, in collaborazione con Slow Food "Presidio Fico secco di Carmignano", Pro loco, Gas fico Carmignano e BioDistretto Montalbano. Il benvenuto alla produzione 2024 sarà dato dagli "Stati Generali del fico" (ore 9 in sala consiliare), dedicati al "punteruolo nero del fico" (Acless taiwanensis), l’insetto che ne mette a rischio la produzione, che hanno come titolo "Cosa sappiamo e come possiamo combatterlo" e che vedranno la partecipazione dell’europarlamentare Dario Nardella, membro della commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, saranno introdotti da Azzurra Del Lucchese, presidente dell’associazione Produttori fichi secchi di Carmignano, con i saluti del sindaco Edoardo Prestanti e dell’assessore Dario Di Giacomo.

Ci sarà anche la presentazione del nuovo progetto "Le città del fico" con i rappresentanti dei Comuni di Atessa (CH), San Michele Salentino (BR), di Xaghra (Malta), Gozo (Malta). Domenica, piazza Vittorio Emanuele e piazza Matteotti per l’intera giornata, dalle 9 alle 19, ospiteranno il mercato dei prodotti tipici delle colline medicee e pratesi. In sala consiliare alle 11,30 presentazione del progetto sui fichi secchi di Carmignano a cura degli studenti dell’istituto agrario Datini di Prato, poi "Fichi fusion", show cooking della classe 4B cucina dell’istituto alberghiero Datini; e alle 14,30 ecco "Dolce stil secco" con la 4C dell’istituto alberghiero Datini. Nel pomeriggio laboratori e la degustazione del fico con il vinsanto.

M. Serena Quercioli