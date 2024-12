Studio cerca fisioterapista. Deve avere laurea triennale

1 FISIOTERAPISTA

Studio fisioterapico di Prato sta ancora cercando un fisioterapista con esperienza pregressa nella mansione. La persona selezionata si occuperà di trattamenti terapeutici e massoterapici. Richiesto espressamente ai fini della selezione il conseguimento della laurea triennale in fisioterapia. Orario di lavoro part-time di venticinque ore settimanali, prevalentemente pomeridiano. L’impresa proporrà al candidato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ma verranno valutati anche candidati in possesso di partita Iva. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-241738)