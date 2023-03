Streptococco, boom di tamponi Bimbi colpiti da febbre e mal di gola

Gola arrossata e dolorante, febbre alta e tanta preoccupazione da parte dei genitori: un male di stagione, causato dal ritorno con una certa forza dello streptococco, esploso con un maggior numero di casi dopo due anni di quasi assenza. I casi di mal di gola o faringiti da streptococco si sono moltiplicati anche in città, come fa sapere la pediatra Luciana Biancalani, segretaria della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) di Prato. "Questo tipo di patologia ha un andamento ciclico, ma negli ultimi due anni anche i bambini sono stati protetti dalle misure anti-Covid - spiega la dottoressa - Per questo ci si accorge con maggiore evidenza di un aumento significativo di casi". Un’infezione provocata da batteri che, nonostante il dolore alla gola, la febbre ed i sintomi piuttosto fastidiosi, può essere gestita dalle famiglie rivolgendosi ai pediatri di libera scelta. L’infezione si presenta con febbre alta, mal di gola forte, ghiandole gonfie e talvolta palato infiammato. "In genere l’infezione si trova nei bambini, ma talvolta si può trovare anche negli adulti, genitori e nonni, conviventi con i piccoli - prosegue la pediatra - Prima di avviare la terapia, che è a base di medicinale antibiotico, è necessario eseguire un esame con tampone...