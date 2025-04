Stremao è Hogwarts . Tutto per beneficenza

Un progetto speciale firmato Stremao onlus, l’associazione guidata da Mauro De Angelis e Francesca Squilloni che si occupa di sostenere famiglie e bambini in difficoltà.

Siamo al secondo anno della nostra cena spettacolo a tema Harry Potter, un evento unico nel suo genere che unisce magia, solidarietà e inclusione", spiega De Angelis. Sarà una vera magia per portare un po’ di gioia a chi vive momenti e in condizioni di difficoltà, ma anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare alle tante attività benefiche che vengono seguite dall’associazione con sede a Montemurlo.

Durante la serata in programma sabato, i volontari della onlus si trasformano in attori, animando l’esperienza con costumi, scene teatrali e ambientazioni ispirate al mondo di Hogwarts. Ogni dettaglio è curato con passione, senza attori professionisti, solo persone che credono profondamente nella missione dell’associazione che fanno tutto questo animati dal puro spirito della solidarietà.

Ma ciò che rende davvero speciale questa iniziativa è che, tra il pubblico, ci sono anche i bambini delle famiglie che Stremao aiuta tutto l’anno: i piccoli verranno ospitati gratuitamente, perché diversamente non potrebbero permettersi un’esperienza del genere. "Per loro, è un’occasione per sognare, divertirsi, sentirsi accolti e parte di qualcosa di bello", aggiungono i volontari. L’intero ricavato della serata andrà a sostegno dei progetti dell’associazione attiva da anni per aiutare le persone con meno possibilità fornendo loro abiti e alimenti.

Per informazioni e prenotazioni 333.9619820.