Storico ristorante protesta: "Il telefono risulta inattivo. E perdiamo prenotazioni"

"Tim, messaggio gratuito: il numero selezionato non è attivo". E’ il messaggio registrato che scatta in automatico quando un utente prova a telefonare al Ristorante Logli al numero 057423010. Eppure, assicurano i titolari, non solo il numero era attivissimo fino al 12 marzo, ma in teoria lo sarebbe ancora ed è rimasto lo stesso da ottant’anni a questa parte. E l’impossibilità di prendere la linea si riverbera sulle prenotazioni. E’ il ‘caso’ che ormai da quasi un mese si trova a dover affrontare la proprietà dello storico ristorante di Filettole. E che, fa sapere Clarissa Pozzarini, una delle titolari, sembra di difficile risoluzione perché finora nessuno è riuscito a capire l’origine del problema. "Lo scorso 12 marzo, il telefono ha di fatto smesso di funzionare. La particolarità è che solo il nostro ristorante, a Filettole, ha evidenziato il disservizio: a quanto mi risulta siamo gli unici senza telefono – ha spiegato – abbiamo più volte contattato il gestore, illustrando la criticità e chiedendo un intervento risolutivo. Che finora però non c’è stato. Non ci è stato detto nemmeno a cosa sia dovuto il guasto: un messaggio pre-registrato oltretutto indica il nostro numero come inattivo, ma fino a poche settimane fa funzionava benissimo ed è sempre il solito sin dall’apertura del locale, in pratica". Per ovviare all’inconveniente e limitare i danni in termini di mancate prenotazioni, i titolari hanno messo a disposizione un secondo numero su Facebook. "Ma non tutti i nostri clienti sono abituati ad utilizzare i social, o sono avvezzi alla tecnologia – ha continuato Pozzarini – penso soprattutto a quelli più anziani, che continuano a comporre il nostro solito numero fisso. Considerando che nonostante i solleciti di intervento il telefono continuava a non funzionare, ho ricontattato Tim un paio di giorni fa chiedendo l’attivazione del trasferimento di chiamata sul nuovo numero. Ma nemmeno in questo caso siamo stati ascoltati, ad oggi". E gli effetti della situazione, fanno presente, si vedono anche sul fatturato. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo solo venti prenotazioni, nonostante sia venerdì – ha concluso – è vero che il quadro migliora di sabato e di domenica, ma si tratta comunque di un danno. Tra l’altro mi sono recata nelle scorse ore presso il punto Tim di via delle Fonti. Ma nonostante la cortesia, nemmeno loro hanno saputo come aiutarmi".

Giovanni Fiorentino