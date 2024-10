Stop al campo sportivo di Candeli. E il Rio Montiloni aspetta il bando

Un consiglio comunale straordinario sul rischio idraulico aperto a tutta la cittadinanza.

La proposta è stata avanzata dai consiglieri di opposizione della lista "Poggio, Insieme!" al sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, chiedendo di invitare gli enti sovraordinati e da convocare entro fine ottobre.

"Nell’ultimo periodo – scrivono i consiglieri Puggelli, Vettori, Pucci e Tasselli – anche il territorio di Poggio è stato interessato da violenti fenomeni temporaleschi che hanno provocato allagamenti e disagi ai cittadini sia nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro. Nei Comuni limitrofi iniziative del genere sono state non solo proposte, ma anche accolte. E’ importante un confronto diretto tra la cittadinanza e tutti gli attori coinvolti".

Il Comune di Poggio fa sapere che la convocazione entro fine ottobre è impossibile, considerando la presenza degli altri enti, e sul rischio idrogeologico l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri spiega a che punto sono le verifiche del Comune: "La rete idraulica e fognaria è sicuramente da rivedere e da curare con una manutenzione adeguata. La manutenzione delle fognature spetta da contratto a Publiacqua, ma è chiaro che su tutti i Comuni serviti è impossibile un intervento capillare. Circa 10 giorni fa abbiamo fatto un primo passaggio con tutti gli enti e Publiacqua dovrà chiarire perché in specifiche circostanze, l’8 settembre, le pompe non sono partite. Poggio, come altri piccoli comuni, non ha le possibilità economiche di poter fare manutenzioni di questo tipo in autonomia. Sappiamo che c’è un cambiamento climatico in corso ma servono anche più impianti di sollevamento".

Per i lavori sul Rio Montiloni che riceve le acque anche da Carmignano, il Comune è in attesa di poter partecipare ad un nuovo bando per reperire i fondi necessari (930mila euro).

Alla luce degli eventi, la giunta farà un passo indietro sul progetto del campo sportivo in zona Candeli: "L’area è gravata da un vincolo idraulico – precisa Mastropieri – e a questo punto è il momento di una riflessione. Resta in piedi il piano operativo comunale che comprende, ad esempio, la lottizzazione di via Brunelleschi in quanto la zona nonè ricompresa fra quella a rischio idraulico. Questa lottizzazione, sin dalla sua progettazione, è legata al parcheggio di via Aietta che verrà realizzato dal Comune a breve".

M. Serena Quercioli