Stoffe, giochi e fantasia a misura di bambini

A marzo tre appuntamenti a misura di famiglie al Museo del tessuto. Domani e domenica l 16 marzo due visite speciali, la prima dedicata alla mostra Tesori di seta, l’altra alle collezioni del museo, entrambi per bambini dai sei agli undici anni. Domani alle 16.30 ci sarà Scovando piccoli tesori: tatto, vista e olfatto saranno i complici di una visita guidata alla mostra dedicata ai capolavori tessili dalla donazione Falletti, al termine della quale i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. Il 16 marzo alle 16.30 è invece in programma Il museo in un kit: stimolate da giochi e da approfondimenti sulle collezioni del Museo, le famiglie saranno dotate di un kit e potranno esplorare in maniera inedita e divertente le sale espositive. Per entrambe le iniziative è richiesta la presenza di un accompagnatore, la prenotazione è obbligatoria sul sito o sui canali social del museo, il costo è 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto. Sabato 22 marzo tornerà invece Cinema di stoffe, in collaborazione con Cinefilante, per bambini dai quattro ai sei 6 anni, con due turni, alle 16 e alle 17.30. In programma ci sarà The Kite, un cortometraggio di Martin Smatana, con protagonisti un bambino, il nonno e un aquilone. Dopo la visione del film ci sarà un laboratorio creativo. Anche per questo appuntamento è richiesta la presenza di un accompagnatore, la prenotazione è obbligatoria sul sito o sui canali social del museo, il costo è 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto.