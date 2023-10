"Sto resistendo con qualche capo a prezzo scontato a Prato"

La musica non cambia ascoltando le parole di Dina Logi (foto in basso) di Acqua e Limone, in via Pugliesi. "Senz’altro queste temperature così alte non ci stanno aiutando, ma sto resistendo in qualche modo, ad esempio grazie agli sconti adottati sulla merce. I clienti sanno che da me possono trovare delle buone occasioni. Sono certa poi che quando i gradi caleranno, allora la vendita invernale partirà senza problemi. Qualche straniero in realtà si è messo per l’avanti acquistando dei capi pesanti".

Ci sarà ancora da aspettare almeno dieci giorni prima che le temperature si avvicinino quanto meno a quelle della stagione. Invece, le previsioni si mantengono sui 28-30 gradi per tutta questa settimana. Le temperature dovrebbero scendere verso la metà di ottobre quando arriverà anche qualche pioggia. I cappotti, dunque, possono restare nell’armadio.