Muore a 59 anni Stefano Orlandi. Stroncato da un malore improvviso

Montemurlo (Prato), 6 ottobre 2023 – E’ morto la scorsa notte, a causa di un improvviso malore, Stefano Orlandi, figlio dell'ex sindaco del Comune di Montemurlo, Umberto Orlandi. A renderlo noto è il sindaco Simone Calamai che si è stretto alla famiglia Orlandi e in particolare al padre Umberto, sindaco di Montemurlo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Stefano Orlandi, 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 29 ottobre insieme alla madre) era noto in città per aver gestito insieme al padre il mobilificio Orlandi di via Lunga a Montemurlo. Stefano Orlandi ultimamente viveva a Prato con la compagna. Ieri, si era recato a Firenze in un Rsa a trovare un'anziana zia quando ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale.

"Stefano era una persona buona e benvoluta da tutti a Montemurlo - lo ricorda Calamai - Sono profondamente addolorato per questa perdita e per il grave lutto che colpisce l'amico Umberto Orlandi e la moglie ai quali, a nome di tutta l'amministrazione, mi stringo in segno di cordoglio”.

Da oggi la salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato (via Convenevole). Il funerale si celebrerà sabato 7 ottobre alle 14, nella cappella della Misericordia, sempre in via Convenevole e quindi la salma sarà tumulata nel cimitero di Galciana.