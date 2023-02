Stefano Barrese al Beste Hub

Stefano Barrese

Prato, 5 febbraio 2023 - Il ruolo del credito e gli scenari di prospettiva del nostro sistema economico: se ne parlerà lunedì 6 febbraio dalle 21 al Beste HUB in via Bologna, grazie all’iniziativa dell’associazione Punto d’Incontro. Ospite della serata, dal titolo «Diamo credito al futuro», sarà Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, che sarà intervistato da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno.

«Tante le sollecitazioni dal distretto pratese per una vera riflessione sul credito, fattore essenziale per crescere o uscire da una crisi – spiega il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti –. Barrese è un esperto della materia perché tutti i giorni tocca con mano l’evolversi delle leve dello sviluppo economico e imprenditoriale». La scelta della location non è casuale. «Beste Hub è una geniale intuizione di Giovanni Santi – aggiunge il vicepresidente Marco Duradoni –, uno spazio polivalente avveniristico di 450 metri quadri al servizio della città come segno di ‘restituzione’ alla collettività e di legame. Una storia italiana che abbiamo ritenuto molto evocativa, anche per la bellezza della struttura, e allo stesso tempo concreta per un dibattito del genere».

L’Associazione Punto d’Incontro è nata nel 2021 per promuovere dibattiti e discutere dei temi di attualità nell’intento di trovare un luogo culturale comune. Il primo appuntamento c’è stato il 25 giugno 2022 con il direttore di Avvenire Marco Tarquinio a Villa Il Palco sull’informazione al tempo della guerra. Il secondo si è svolto il 6 ottobre al Teatro Borsi con il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra; il terzo è stata la presentazione del libri di Marco Follini su Aldo Moro con l’autore e Antonello Giacomelli, Commissario Agcom.