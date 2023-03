Stati generali del lavoro Le carte in tavola del Pd Con la settimana corta

Settimana corta a parità di salario, sicurezza sul lavoro, lotta allo sfruttamento e riorganizzazione delle procedure sugli appalti. Sono le quattro principali proposte che emergeranno nell’ambito degli Stati generali del lavoro promossi dal Pd, sabato dalle 9 alle 17 al circolo Arci di Iolo, in piazza Banchini. L’idea è raccogliere gli stimoli di un anno di confronti all’interno del partito con la partecipazione di rappresentanze sindacali, datoriali, cooperative e tecnici, per trasformarle in proposte anche in vista delle elezioni 2024. Sabato verranno allestiti sette tavoli di lavoro, ognuno moderato da una donna. Il primo si baserà sul lavoro etico e responsabile, coordinato da Chiara Forastiero, il secondo sulle politiche attive contro le nuove forme di precariato (moderano Sara Brogi e Matilde Rosati), il terzo sul contrasto alla logica dell’appalto a ribasso. Il lavoro dei tavoli proseguirà con il quarto ordine del giorno: lo sviluppo di un nuovo modello produttivo, più conciliante con i ritmi di vita delle persone, moderato da Marta Logli. Nel quinto si parlerà di servizi e terziario con la supervisione di Ester Macrì, il sesto farà il punto sull’importanza del terzo settore (coordina Silvia Andreini), l’ultimo avrà come specifica la formazione continua, a cura di Maria Lucarini. Gli Stati generali del lavoro sono aperti ai cittadini, ai simpatizzanti e agli iscritti. Ci saranno anche gli interventi del sindaco Biffoni, del segretario Biagioni. della consigliera regionale Bugetti, del presidente della Provincia Calamai, del segretario regionale Fossi e del deputato Furfaro. Le conclusioni saranno di Aksel Fazio, responsabile lavoro del Pd pratese. "Sarà un momento di confronto aperto a tutta la città – spiega Fazio –. Dopo molto tempo, finalmente, riusciamo a mettere in campo un’iniziativa che prova ad uscire dalla dimensione elettorale in cui spesso il Pd viene confinato. Siamo un partito, non saremo mediatori ad oltranza e scegliamo una parte: quella che fonda la sua idea di sviluppo sui diritti, salario minimo e welfare universale, e che ambisce a elaborare strumenti di innovazione nell’organizzazione del lavoro investendo sul tempo libero con la settimana corta, per esempio. Vogliamo un partito coraggioso capace di esprimere un punto di vista chiaro sulla società". Già oltre 150 iscritti sulla piattaforma dedicata. Per iscriversi compilare il form su www.pdprato.it.

Sdb