Stasera Truffaut e gli incubi cinesi

Stasera alle 21 al cinema Terminale per la rassegna Mondovisioni organizzata in collaborazione con il Comitato 25 aprile, ci sarà Total trust, un film di Jialing Zhang, in versione originale con i sottotitoli. Il primo documentario d’inchiesta sullo stato di sorveglianza cinese è un’inquietante storia di tecnologia, (auto)censura e abuso di potere nel XXI secolo, Le possibilità digitali di controllo sociale in Cina hanno portato a un livello di sorveglianza statale senza precedenti. Attraverso l’autocensura o lo spionaggio dei vicini, la sorveglianza non riguarda solo coloro che sono percepiti come una minaccia dal governo, ma sempre più il cittadino comune: che si tratti di fare degli acquisti, accompagnare i figli a scuola o portare fuori la spazzatura. Sono invece quattro titoli al cinema Eden: Pare parecchio Parigi di Pieraccioni 16-18.15; Dieci minuti 21; The Holdovers – Lezioni di vita con Paul Giamatti 16-18.30-21 e Povere Creature con Emma Stone, candidato a ben undici Oscar 17-20.45. Infine, sono tre le proposte del cinema Pecci: How to have sex alle 17.15; per la rassegna il Cinema ritrovato ci sarà La signora della porta accanto, film cult di François Truffaut, con Henri Garcin, Fanny Ardant, Gérard Depardieu (nella foto), in versione originale con i sottotitoli e Smoke Sauna alle 21.15, sempre in versione originale.