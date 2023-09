Stasera si accende il San Michele. Divieti, strade chiuse e navetta

Festa di San Michele, stasera si parte. A Carmignano oggi è il giorno della festa patronale che segna l’avvio della tre giorni del "teatro in strada" dove i quattro rioni (Azzurro, Verde, Bianco e Giallo) si sfidano a "colpi" di storia, costumi, effetti speciali e voci narranti. Ogni rione racconterà, attraversando le due piazze con carri allegorici e figuranti, una storia diversa, ispirata alle tradizioni locali e alla memoria collettiva. Storie frutto del lavoro di circa 600 persone che dura da quasi 9 mesi. Al termine delle quattro sfilate che dureranno ciascuna mezz’ora, ci sarà il palio dei ciuchi.

Residenti e visitatori devono fare particolare attenzione alla chiusura delle strade. Dalle 18 diverse strade saranno chiuse al traffico e su tutte quelle intorno al centro storico ci sarà il divieto di sosta. Dalle 16 i carri del rione Giallo inizieranno la salita da Seano (via Sironi) al centro e su tutta via Sironi, via Pistoiese sino alla confluenza con via Pucci e Verdini ci sarà il divieto di sosta. Chiusi anche i parcheggi dell’ex Santa Caterina e quello di via Bicchi. Il via del Granaio divieto di sosta in quanto sarà il punto di discesa della navetta che arriva da la Serra. La navetta di Seano invece fermerà nel parcheggio di Chianti Banca su via Pucci e Verdini. L’elenco di tutte le strade e piazze chiuse è su www.comune.carmignano.po.it.

Il servizio navetta, oggi e domani, inizierà alle 19. e terminerà alle 2 di notte mentre domenica sarà dalle 14,30 alle 22,30. Il servizio di emergenza medica sarà curato in una postazione ben visibile dalla Misericordia. Il programma della festa segue la tradizione: stasera alle 20,45 benedizione degli stendardi dei rioni e del trofeo poi alle 21 corteggio d’apertura con i gonfaloni dei Comuni e alle 21,30 inizieranno le sfilate. Domani alle 21 aprirà la serata il Corteggio Storico della Provincia e quello del Gruppo Storico di Carmignano mentre domenica mattina dalle 10,30 si potrà assistere ancora al corteggio del Gruppo storico di Carmignano e alle 11 alla messa con le rappresentanze dei rioni e del Comune. Nel pomeriggio, sarà il Corteggio Storico della Regione Toscana ad aprire le sfilate alle 15,30. Per altre informazioni contattare la Pro Loco (055.8712468). Ai disabili è garantito il posto nello spazio attrezzato e l’ingresso è gratuito. La giuria per il teatro in strada sarà composta da 5 giurati diversi per ognuna delle tre serate. Per tutte e tre le serate in piazza Matteotti e piazza Vittorio Emanuele II ci saranno gli stand enogastronomici.

M. Serena Quercioli