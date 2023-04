Stangata bollette Pagamenti più leggeri Resta la rateizzazione per aiutare le famiglie

Buone notizie per i contribuenti. Dopo un inverno a dir poco caldo dal punto di vista delle bollette di luce e gas che hanno portato a non poche polemiche per le maxi fatture arrivate a famiglie e imprese, Estra ha deciso di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Finora a metà febbraio era possibile soltanto per fatture oltre 150 euro e con due rate, la prima da versare subito e la seconda a distanza di 30 giorni.

Una modalità, soprattutto nel caso di importi più alti, che non riusciva ad agevolare i cittadini. Da qui la decisione della società di aumentare il ventaglio delle offerte. Visto il persistere della situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese, Estra ha deciso quindi di prorogare il periodo di rateizzazione straordinaria e volontaria delle fatture con importo superiore ai 150 euro. Sarà quindi possibile effettuare pagamenti fino a 7 rate anche per le bollette emesse fino al 30 aprile 2023. La richiesta di rateizzazione può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti, artigiani e associazioni, e potrà essere applicata alle fatture in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. La rateizzazione può essere fatta con un piano che può arrivare fino a 7 rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Nel dettaglio con bollette da 150 a 350 euro sono possibili due rate, bollette da 351 a 700 euro sono divisibili in tre, per bollette da 701 a 1000 euro sono possibili 4 rate, per importi da 1001 a 1500 sono previste fino a 5 rate, da 1501 a 2500 le rate possono diventare sei e infine per importi superiori a 2500 euro si sale fino a sette. Per richiedere la rateizzazione i cittadini possono rivolgersi al sevizio clienti, recandosi direttamente agli uffici al pubblico di Estra (luoghi e orari sono consultabili on line al link https:www.estra.itstore).

A Prato è aperto lo sportello in via San Giorgio. Ci si può rivolgere anche al numero 800.128.128 (da telefono fisso) o allo 028270 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13. Una misura straordinaria in un periodo eccezionale segnato dal caro energia.