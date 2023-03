Stalli intorno alla cinta muraria Oltre 4000 posti a prezzi bassi "Siamo tra le città messe meglio"

PRATO

Lo studio sui parcheggi effettuato dall’amministrazione comunale non va d’accordo con quanto sostengono i residenti. Prato dal punto di vista dei parcheggi intorno alla cinta muraria e comunque a servizio del centro storico, è una tra le province toscane con più possibilità e anche con i prezzi più bassi e accessibili. Tariffe ferme dal 2017 e oltre 4000 parcheggi distanti poche centinaia di metri dal centro: è quanto dice l’ultimo recente studio sulla sosta effettuato dal Comune.

"I parcheggi a servizio della città ci sono, i cittadini devono imparare ad usare meglio gli spazi che esistono", spiega l’assessore alla sicurezza Flora Leoni. "Faccio un esempio: quello del Mercato Nuovo, quasi ottocento posti a prezzi agevolatissimi a meno di 600 metri da piazza Duomo, a un costo scaricando la app di appena 60 centesimi al giorno non so cosa si possa pretendere di più. Ancora è un parcheggio sottoutilizzato, inoltre con il nuovo percorso pedonale realizzato di recente l’accesso a piazza dell’Università è anche comodo e veloce". Piazza del Mercato Nuovo non è l’unica opportunità: anche il Serraglio permette una sosta con facile accesso al centro così come piazzale Ebensee, spesso libero. Disponibili per la sosta il Ponzaglio, via arcivescovo Martini, piazza Mercatale, Porta Fiorentina. Il punto di forza sta nei numeri: parcheggio del Serraglio circa 450 posti auto, parcheggio di Porta Fiorentina circa 150 posti auto, piazzale Ebensee area Nord circa 230 posti auto. In totale nel centro storico sono presenti oltre 2300 stalli per la sosta su strada, 800 in parcheggi in struttura e 1200 a ridosso del centro storico per un totale di circa 4.000 parcheggi. Per tentare di aumentare l’offerta il Comune, in passato, ha provato a cercare anche tra i parcheggi sotterranei rimasti inutilizzati come ad esempio San Giorgio, ma è una strada non percorribile: "ci sono delle normative molto stringenti", spiega l’assessore Leoni. "È necessario che ci siano porte di accesso secondarie, vie di fuga e normative antincendio che rendono praticamente impossibile mettere a norma i vecchi immobili da destinare a quest’uso".

Silvia Bini