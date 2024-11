Stadio Nelli, lo Jolo sogna in grande. E la Pietà attende la Virtus Montale

Si comincia oggi, alle 14.30: c’è l’undicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria a reclamare spazio. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, con lo Jolo attuale seconda forza del raggruppamento che sogna in grande: il Nelli di Oste ospiterà lo scontro al vertice con il Settimello e in caso di vittoria il gruppo di Ambrosio balzerebbe al comando.

Spicca poi il derby Casale e Fattoria – CSL Prato Social Club, mentre il Prato Nord di Rondelli riceverà il Quarrata dell’ex-CF Elio Menna. Il Maliseti Seano giocherà in trasferta contro la Gallianese per tentare di lasciare l’ultimo posto in graduatoria. Scendendo in Seconda Categoria, la Pietà attende la Virtus Montale con l’obiettivo di vincere per ridurre l’attuale distanza di otto punti dalla vetta. Ed un assist potrebbe arrivare dal Mezzana, qualora gli uomini di Donnini riuscissero a battere o a fermare sul pari il San Niccolò primo della classe.

Attenzione però al Chiesanuova, che occupa la terza piazza e che facendo risultato pieno allo Scirea contro il Cintolese potrebbe rientrare in gioco (oltre a lanciare un chiaro segnale ad una diretta concorrente). Idem dicesi per la Galcianese: regolando in casa il Vernio di Coschignano, si aprirebbero scenari interessanti.

Il Tavola va a caccia di conferme contro l’Olimpia Quarrata, mentre Montemurlo – Valbisenzio metterà di fronte due compagini che danno l’impressione di non aver ancora trovato il modo per esprimere al 100% il rispettivo potenziale.

E poi c’è il girone F: l’assalto alla vetta del Poggio a Caiano di Marchetti ripartirà dal Cambi, contro un San Giusto in crescita e alla ricerca di continuità di risultati. Soprattutto se La Querce dovesse stoppare il Sesto in casa. Ma occhio alla Virtus Comeana, che se riuscisse a piazza il colpo gobbo bloccando la corazzata Daytona spariglierebbe senz’altro le carte.

La Polisportiva Naldi di coach Celadon intende mettersi alle spalle le ultime prestazioni altalenanti e vorrà sfruttare il fattore-campo per battere il Santa Maria.

Giovanni Fiorentino