Stadio Martini lavori a giugno. Cercasi campo e palestra

di gioco nuovo di zecca ma in erba sintetica. Ultimi mesi di utilizzo del campo sportivo “Martini“ di Poggio a Caiano e poi via ai lavori di riqualificazione dell’impianto. E questo significa che per la stagione 2025/2026 il Comune dovrà trovare altre soluzioni per le partite domenicali e per la scuola calcio. "Verrà rifatto il manto sintetico - ha spiegato il sindaco Riccardo Palandri - e l’intervento interesserà anche gli spogliatoi. Il Comune intanto sta cercando, nei territori limitrofi, soluzioni alternative per gli allenamenti dei ragazzi quando il campo sarà chiuso per i lavori che partiranno a fine primavera e dureranno sino alla fine dell’anno". Il costo dell’opera è di 1 milione e 200mila euro di cui 700mila euro finanziati dal bando della Regione Toscana “Sport e periferie“. "Ci stiamo guardando intorno da tempo - sottolinea l’assessore allo sport Piero Baroncelli - interpellando il Comune di Carmignano e quello di Prato. Per la scuola calcio dei bambini è necessaria una palestra, per le partite domenicali serve un impianto e confidiamo comunque in una soluzione". Sul fronte degli impianti sportivi il Comune deve provvedere anche all’adeguamento della palestra di via Giotto, lavori che interesseranno anche gli spogliatoi. A breve sarà pronto il progetto esecutivo. "Sono interventi per ridare dignità a questa palestra che ha seri problemi di infiltrazioni – ha concluso il sindaco – e abbiamo acceso un mutuo da 380mila euro, nel quale è compresa anche la cifra per la tendostruttura che abbiamo montato, mesi fa, proprio dietro alla palestra". I lavori inizieranno a giugno. La palestra è utilizzata da varie società sportive e per la ginnastica degli anziani.

M. Serena Quercioli