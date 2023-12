"Spreco Prismalab e mercato coperto. E non si fa più manutenzione dei beni"

"Negli ultimi giorni abbiamo affrontato in commissione 5 sia il nuovo progetto Prismalab che il nuovo progetto Zero Positivo, che andrà a sostituire quello mai iniziato del Mercato Coperto al Macrolotto Zero – dice la capogruppo del M5S Silvia La Vita (foto) –. Ancora una volta abbiamo assistito a sperimentazioni fatte con i soldi dei cittadini, un uso di risorse pubbliche per noi inaccettabile. Non è bastato il Creaf, né il Pecci, ora abbiamo altre due cattedrali nel deserto, mentre intorno ci sono, per fare un esempio, strade e marciapiedi in completo dissesto". L’esponente del M5S non usa giri di parole: "La nuova biblioteca del Prismalab non è frequentata, il nuovo e scintillante bar al suo interno è chiuso – aggiunge –. Il progetto del Mercato Coperto è fallito prima ancora di cominciare: uscirà un bando per la gestione per convertirlo in un Hub sociale, che non si capisce cosa voglia dire". Snocciola la cifre la capogruppo: "Sono stati investiti 10 milioni, di cui 2 del Comune, in un progetto sbagliato e inutile, che non servirà né a riqualificare il Macrolotto Zero né a integrare le due comunità che vi risiedono, e che costerà ogni anno ulteriori migliaia e migliaia di euro per la gestione. Tutte risorse che potevano essere destinate alla manutenzione dei beni pubblici esistenti – conclude –, l’unico investimento utile e sostenibile, oggi più che mai".