Sport, linguaggio universale: il convegno. I premi al merito sportivo assegnati in San Domenico

Prato, 18 novembre 2024 – Sabato scorso, nel salone capitolare della chiesa di San Domenico a Prato, si è svolto il convegno Sport Linguaggio Universale: inclusione e multietnicità, promosso dall’Ansmes in collaborazione con il CSI Prato, il Coni e il Cip. Un appuntamento che ha saputo unire i valori dello sport e la riflessione sul ruolo inclusivo e sociale che esso può ricoprire.

L’evento ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna delle benemerenze Ansmes Prato 2023 (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo), un riconoscimento che premia coloro che si sono distinti nel panorama sportivo locale e nazionale.

La commissione provinciale ha attribuito i seguenti riconoscimenti per l’anno sportivo 2023:

Categoria Giudici: Andrea Lastrucci, Arbitro Internazionale FIFA Calcio a 5, premiato alla memoria.

Categoria Atleti: Lucrezia Nieri, campionessa italiana di marcia, e Chiara Tabani e Giuditta Galardi, atlete della Nazionale di pallanuoto e medaglie di bronzo ai Campionati Mondiali 2023.

Categoria Tecnici: Angelo Bellanova, allenatore nazionale FIDAL e docente di Scienze Motorie.

Categoria Dirigenti: Riccardo Bonaccorsi, presidente FIR Toscana e figura di spicco del rugby pratese; Vinicio Pagli, presidente CSI Prato ed ex consigliere Tcp e Cgfs; Marco Romagnoli, presidente TC Prato e promotore del torneo internazionale U18.

Categoria Associazioni: ETS Regalami un Sorriso, guidata dal presidente Piero Giacomelli, premiata per l’instancabile impegno sportivo e sociale.

Il convegno ha inoltre ospitato interventi di alto profilo che hanno approfondito temi centrali come l’inclusione e la multietnicità nello sport. Tra i relatori, Francesco Conforti, presidente nazionale ANSMeS, ha sottolineato l’importanza dello sport come linguaggio universale. Alfonso Nardella, in rappresentanza della presidenza nazionale CSI, ha trattato il tema Insieme si vince: lo Sport come bene relazionale per l’inclusione. Maria Grazia Ciambellotti, dirigente dell’IISS C. Livi, ha condiviso un’esperienza concreta su Sport a scuola: condivisione ed inclusione sociale, mentre Roberto Macrì, presidente dell’APD Coiano S. Lucia, ha illustrato Le azioni inclusive nello sport. Un incontro ricco di spunti e emozioni, che ha celebrato non solo l’eccellenza sportiva, ma anche il potere dello sport di unire, educare e trasformare la società.