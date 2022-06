Sport, giochi e musica Il weekend è una festa

VERNIO

Gioco, sport e inclusione, divertimento, musica, accoglienza turistica. È tutto questo insieme la manifestazione Sport & Hobby in programma a Vernio per oggi e domani. Sono due giornate all’insegna del benessere per grandi e piccini in un contesto ambientale unico che promette anche sollievo dal caldo. L’iniziativa è promossa dal Centro commerciale naturale Vivere Vernio con il patrocinio del Comune. Sono stati coinvolti anche i ristoratori che offrono menù dedicati e le strutture d’accoglienza. Ci sono iniziative per tutti i gusti: le piroette delle macchine radiocomandate da rally e fuori strada e la navigazione di maestose barche sempre radiocomandate, una mostra di modellini di treni e tanto sport, con le squadre di Tennistavolo che si sfidano alla Fabbrica Meucci e con la pallamano e il tennis in carrozzina per un’esperienza divertente e inclusiva nel parco Albereta. Si comincia oggi alla Fabbrica Meucci, dalle 15 alle 20 (con prosecuzione domani), con le sfide del tennistavolo e la mostra di trenini da modellismo. Contemporaneamente al Parco dell’Albereta ci sono attrazioni (anche una pista per quad) e gonfiabili per bambini ed esibizioni di auto telecomandate (anche domenica). Dalle 16 alle 19 è prevista l’esibizione di pallamano in carrozzina a cura di Associazione Pallamano a Ruota Libera (prosegue il giorno successivo).

Sempre all’Albereta, dopo cena, festa serale curata d-al DJ Nardi. Domani, dalle 10.30 alle 20, in località Il Pianatino, da non perdere la performance di scultura con le motoseghe e spettacoli a cura dell’Associazione Boscaioli Alta Toscana, intanto al Laghetto dell’Albereta ci saranno l’emozione del modellismo navale con l’associazione Navimodellisti Toscani. Gran finale dopo cena con l’esibizione di danza sportiva a cura di Naima Academy Vernio.