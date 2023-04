Spinta all’innovazione Nuovi laboratori di ricerca Per un distretto che corre

Nuovi laboratori di ricerca a supporto dell’innovazione nel distretto e a sostegno dei progetti di grandi realtà nazionali e internazionali. Sono stati inaugurati in via Galcianese, negli spazi di Prisma, i nuovi laboratori di Next Technology Tecnotessile, la società di ricerca partecipata per il 40% dal ministero dell’Università e Ricerca. I lavori erano iniziati nel corso del 2022, e dopo l’intitolazione a fine anno dei locali al compianto ex direttore Solitario Nesti, si sono conclusi in questi giorni. Il taglio del nastro simbolico, a cui poi nelle prossime settimane farà seguito un’iniziativa pubblica, è avvenuto in concomitanza dell’ultimo consiglio d’amministrazione di Next Technology Tecnotessile che si è tenuto proprio in via Galcianese. E’ stato il modo per illustrare ai vertici della società di ricerca tutto il lavoro impiantistico e strutturale realizzato, con l’obiettivo di ampliare ancora di più la gamma di servizi offerti al distretto e alle realtà nazionali, europee e internazionali.

"Abbiamo realizzato i nuovi laboratori perché avevamo la necessità di ingrandirci – spiega il direttore di Next Technology Tecnotessile, Andrea Falchini -. Grazie ai nuovi locali possiamo sviluppare specifiche attività di laboratorio che ci vengono sempre di più chieste da soci e clienti. Inoltre lavorando fianco a fianco a Prisma abbiamo la possibilità di creare nuove sinergie e sviluppare progetti innovativi su scala nazionale e internazionale". Chiusa la fase delle opere murarie, adesso è in corso l’allestimento dei laboratori che si estendono per oltre 400 metri quadrati. In atto c’è il trasferimento dei macchinari che consentiranno ai laboratori di essere operativi. Nel dettaglio in via Galcianese ci saranno strumentazioni per la caratterizzazione di materiali destinati ai settori del tessile, meccanica, trasporti, costruzioni e plastica. Ci saranno inoltre macchinari per banchi di prova per collaudi e per la validazione di pannelli destinati all’allestimento di mezzi ferroviari.

Next Technology Tecnotessile terrà in via Galcianese in pianta stabile tre dipendenti, che andranno così ad aumentare l’offerta della società di ricerca che gestisce già altre tre sedi: a quella storica di via del Gelso a Prato, si sommano anche il Ceq a Monsummano Terme e il centro di Piano di Sorrento in Campania. L’obiettivo di Next Technology Tecnotessile è quello di rendere operativa la struttura, con l’annessa attività di ricerca, già entro tutta la primavera. Ai nuovi spazi si potrà accedere sia dall’ingresso principale di Prisma, dove si trovano anche la sala conferenze e gli spazi del co-working, che dal piazzale del centro di via Galcianese grazie a un apposito portone d’accesso.