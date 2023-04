Spettacoli, biglietti e news: la nuova app del Metastasio

E’ disponibile per Ios e Android la nuova app del Teatro Metastasio, uno strumento che permetterà agli utenti di essere sempre aggiornati sulle attività in programma e di acquistare i biglietti in modo ancora più veloce. Con l’app sarà possibile consultare tutti i dettagli degli spettacoli del teatro, visionare i cartelloni in corso, conoscere gli eventi futuri e le produzioni in tournée, i progetti e le news, essere sempre informati su eventi speciali e progetti, accedere a promozioni dedicate e creare una lista personale degli spettacoli preferiti. Inoltre la funzione Mappa sarà utile per raggiungere il luogo esatto dello spettacolo. Per festeggiare il lancio dell’app, è stato riservato un regalo speciale per i primi 50 utenti che la scaricheranno e si registreranno: una promozione dedicata che offre la possibilità di scegliere tra Zio Vanja nel cartellone di prosa, con biglietto speciale a 5 euro, o Esercizi di fantastica all’interno della rassegna Met Ragazzi, con 2 biglietti speciali al prezzo di 3 euro l’uno.

Per scaricare l’app, registrarsi e godere di vantaggi e sconti è possibile consultare il sito del Met.