"Speriamo sia l'ultima volta: niente autobus a Prato il 15 agosto"

La diatriba sulla sospensione delle corse del trasporto pubblico da parte di Autolinee Toscane nel giorno di Ferragosto non si placa. La questione, sollevata da CittadinanzAttiva Prato tramite il suo referente locale, Fabio Baldi, ha ricevuto sia la risposta da parte di At che ha specificato come "servizio di Ferragosto, a Prato, non è presente ormai dal 2011, quindi da 12 anni, quando il servizio era gestito da altre società" che l’interesse di enti e

e politica. "Come associazione di tutela dei consumatori e degli utenti desideriamo ringraziare Simone Calamai presidente della provincia, Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e Federico Mazzoni presidente Aci Prato, per le espressioni di vicinanza e l’impegno a valutare, a breve, quanto emerso dalla nostra segnalazione sulla sospensione del servizio di trasporto pubblico, a macchia di leopardo", scrive Baldi in una mail inviata a Regione, Provincia e Comune.

Baldi torna a ribadire quanto sostenuto nei giorni scorsi, quando ha evidenziato quanto la sospensione delle linee sia penalizzanti per gli utenti pratesi. E lo fa ricordando quegli eventi del 15 agosto a cui i pratesi senza macchina non potranno partecipare. "Per il 15 agosto, Festa dell’Assunta, dall’amministrazione locale è stato predisposto un ricco programma di celebrazioni anche con visite guidate a ingresso libero, celebrazioni e manifestazioni a cui ’sono escluse’ le famiglie non automunite, residenti fuori del centro storico, a causa della sospensione totale del trasporto pubblico", dice Baldi: "Resta solo da augurarsi, che nei prossimi mesi o anni non si ripetano sospensioni del servizio di trasporto pubblico ma che sia sempre attivo un servizio ’modulato’ nei feriali e costantemente regolare, nei giorni festivi".

Sara Bessi