Speranza, la parola del Giubileo: "E’ un ponte fra Italia e Cina"

Nella nostra scuola, “Cuore Immacolato di Maria“ essendo una scuola cattolica, sentiamo spesso parlare di Giubileo e di Speranza e, proprio per questo motivo, ci siamo chiesti cosa volessero significare queste due parole.

Quando noi pensiamo alla speranza immaginiamo sempre qualcosa di bello che potrebbe accadere a noi stessi, a coloro a quali vogliamo bene o a chi ci sta vicino.

Colleghiamo la speranza ai nostri sogni più belli e, per noi bambini e bambine, la speranza è sinonimo di felicità.

In tutte le lingue e in tutte le culture la parola speranza racchiude in sé qualcosa di bello.

Nella nostra scuola c’è una grande presenza della comunità cinese e, grazie a questa ricchezza, ci siamo potuti confrontare sul significato e sul valore che la parola speranza ha per noi.

Chiedendo ai genitori che cosa fosse per loro la speranza, abbiamo capito che non per tutti ha lo stesso valore e che, per ognuno di noi, cambia anche a seconda del momento che vive.

Per noi italiani la speranza è spesso collegata alla famiglia, alla salute, agli amici e anche alla Fede.

Per la comunità cinese la speranza, pur essendo sempre collegata alla famiglia, si lega anche alla crescita personale.

Nella cultura cinese si pensa che la speranza arrivi dal duro lavoro e dal rispetto delle tradizioni.

In seguito, in classe, abbiamo riflettuto anche sul valore di questa parola per tutti quei bambini e quelle bambine meno fortunate di noi. Forse è proprio la speranza che rende vivi e guida nei momenti più difficili e, in alcuni casi, è solamente la speranza che permette di avere ancora voglia di aprire gli occhi ancora un altro giorno.

Basta pensare a tutte quelle persone che ancora oggi vivono in territori dove c’è la guerra, pensiamo all’Ucraina e a Israele, per capire l’importanza della parola “speranza”.

Ci siamo anche domandati cosa collegava il Giubileo alla Speranza e siamo arrivati alla conclusione che quest’anno la speranza assume un significato speciale proprio perché viviamo un anno di Giubileo ed è un anno speciale dedicato alla riflessione, al perdono, al rispetto verso gli altri, al rispetto verso l’ambiente e verso noi stessi, all’ottimismo.

Papa Francesco ci invita infatti a pregare "perché questo Giubileo ci rafforzi nella fede, aiutandoci a riconoscere Cristo risorto in mezzo alle nostre vite, e ci trasformi in pellegrini della speranza cristiana".

La speranza cristiana è un dono di Dio che riempie di gioia la nostra vita. E oggi ne abbiamo tanto bisogno. Il mondo ne ha tanto bisogno!