Spazio Sonoro. Icamus, musica dall’America

Al Palazzo della musica ultimi appuntamenti con ICAMus SoundSpace, la rassegna dedicata alla musica americana del Centro di documentazione curato da Aloma Bardi, che ha sede in via Santa Trinita. Oggi alle 17.30 è in programma l’incontro su Mario Castelnuovo-Tedesco e i suoi Preludi e Studi per chitarra - Appunti op. 210, con il giovane chitarrista Edoardo Pieri, per presentare la sua incisione discografica e ascoltare in sala musica dal vivo, con riflessioni sull’interpretazione di questa originale raccolta didattica del grande compositore toscano-californiano rimasta incompiuta e pubblicata postuma. L’iniziativa è particolarmente rivolta ai docenti e allievi di chitarra, che sono invitati a partecipare, anche con domande e osservazioni personali, per sottolineare il carattere seminariale dell’incontro in un ambiente intimo e accogliente, ma è aperta a tutti gli appassionati di musica. Per l’occasione, in Sala ICAMus è esposta una selezione di opere di Castelnuovo-Tedesco, con particolare attenzione alla sua produzione chitarristica, e documentazione critica su di lui, dalla collezione di ICAMus, da numerosi anni centro di eccellenza per gli studi su questo compositore. Tutti i materiali in mostra sono accessibili per consultazione e studio.

L’ultimo appuntamento sarà martedì 27 maggio dalle 16, sempre dedicato a Mario Castelnuovo-Tedesco e i temi biblici nella musica americana, con Simonetta Heger, pianista e studiosa della musica ebraica, che sarà ospite del Centro in occasione dell’allestimento dell’esposizione Testi, temi e riferimenti biblici nella musica americana attraverso i secoli, realizzata da Aloma Bardi. Parteciperanno all’incontro anche Gabriele Boccaccini, specialista dei temi biblici, e il gruppo Biblia onlus. Alle 16 ci sarà la visita guidata alla mostra, alle 17 la conferenza di Boccaccini e alle 17.30 Simonetta Heger e il soprano Elizabeth Hertzberg interpretano Castelnuovo-Tedesco: The Stories of Joseph; 2 Arie dalla Cantata Naomi and Ruth; Vocalise-Chant Hébraïque.