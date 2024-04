Sounds on friday, evviva i Beatles

Ultimo appuntamento venerdì sera al circolo La libertà di Viaccia con la XIX edizione della rassegna Sounds on Friday ai confini del Jazz, con un concerto da non perdere. con la Abbey Road Dixie Band la musica dei Beatles torna alle origini, a New Orleans. Con la tipica prima fila del jazz classico (tromba, clarinetto e trombone) e una pulsante sezione ritmica composta da banjo e sousafono, la Abbey Road Dixie Band suonerà brani ragtime (When I’m Sixty four), canzoni in stile swing e jump degli anni trenta (Honey Pie, Lady Madonna, Her Majesty), romantiche ballate pop (Girl, Nowhere Man, Something, Yesterday), canzonette per bambini (All together now e Yellow Submarine), tante variazioni del blues (Why don’t we do it in the road, I feel fine, Get back, A Hard Day’s Night, One after 909) e altra musica, difficilmente catalogabile, dei quattro Beatles. Una serata tutta dedicata alle canzoni dei Beatles come non l’avete mai sentite, vecchie e nuove allo stesso tempo. Sul palco Michele Makarovic alla tromba, Silvio Bernardi al trombone, Klauss Lessman al clarinetto, Andrea Angeloni alla tuba e Riccardo Galardini (foto) al banjo. L’inizio del concerto alle 21.30, gradita la prenotazione al 349 2321388. La direzione artistica di Sounds on Friday ai confini del Jazz è di Carlotta Vettori.