Sottopasso ferroviario. Da domani via ai lavori

È stata pubblicata l’ordinanza del Comune di Vaiano con le modifiche alla viabilità per i lavori della Rete Ferroviaria Italiana al sottopasso ferroviario di via Borgonuovo, lavori che rientrano nel potenziamento della linea Bologna-Prato. Il cantiere delle Ferrovie si apre domani alle 8, il termine dei lavori è previsto per il 18 ottobre. Per tutto questo periodo la circolazione stradale sarà interrotta sia per le auto che per i pedoni nel tratto di via Borgonuovo compreso fra l’intersezione con via di Vittorio e l’intersezione con via Ferrata. Nel tratto di via Borgonuovo compreso tra l’intersezione con via de Gasperi che fronteggia l’isola ecologica ed è a lato del cimitero e l’intersezione con via Ferrata, la circolazione di auto e pedoni sarà consentita solo ai residenti di via Ferrata con doppio senso di circolazione (normalmente la strada è a senso unico).

Sono previsti percorsi alternativi dal momento che le modifiche al traffico impattano in parte sulla viabilità che serve a defluire verso Vaiano centro sia dall’isola ecologica che dal cimitero. Chi abita nella parte alta di via Bronia, o in via 7 Marzo, in via Giuseppe Giusti e in via de Gasperi per dirigersi verso il centro di Vaiano, dovrà utilizzare la strada che dall’incrocio tra via de Gasperi e via di Borgnonuovo a sinistra prosegue fino all’incrocio con via Sofignano fino alla rotatoria con via di Vittorio, quindi a destra fino all’intersezione con via Borgonuovo. Questo percorso sarà utilizzato anche dai servizi di trasporto pubblico e scuolabus. Solo i pedoni possono accedere alla Stazione o a via Borgonuovo percorrendo via Bronia verso Vaiano attraverso l’altro sottopasso ferroviario (che è stato oggetto di lavori simili all’inizio del 2024), aperto ai pedoni in entrambe le direzioni.