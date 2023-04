Sorrisi e canzoni nelle rsa Grazie al Gruppo pratese

Pomeriggi in musica nelle case di riposo per portare un po’ di allegria. Torna l’iniziativa del Gruppo Musicale Pratese di Romeo Padovani che farà tappa in tre rsa, dalle 15,30: il 13 maggio a villa Niccolini, il 20 a Iolo in via Saffi e il 27 a villa Amelia. "Quest’anno – spiega Padovani – avremo nel gruppo una cantante di 13 anni, Maria Chiara D’Agati che si esibirà con repertorio anni ’60 e ’70, sempre come volontaria, come tutti noi". Maria Chiara D’Agati si può dire che sta seguendo la tradizione di famiglia e dimostra già eccellenti doti canore: è allieva della cantante Sara Ruoti, figlia di Roberta Pettirossi (maestra del Piccolo Coro del Cinema) e di Francesco D’Agati (musicista locale). Con il gruppo proporrà dei classici, da Mina a Celentano ma anche musica più recente e di certo porterà una ventata di gioia negli anziani. "In tutti questi anni di pomeriggi musicali posso dire che per gli ospiti delle strutture è quasi come assistere ad un festival di Sanremo seduti in prima fila – racconta Padovani –. La musica e le canzoni hanno il potere di riattivare i ricordi, i momenti belli della vita: dalle serate in balera alle feste di compleanno. Gli animatori delle rsa, inoltre, aiutano gli anziani a preparare gli striscioni di benvenuto e questo, unito all’attenzione e gioia che leggiamo nei loro occhi, è per noi fonte di grande soddisfazione. L’impegno di Maria Chiara – conclude – penso potrà essere anche di esempio per altri giovani". Il Gruppo Musicale Pratese è nato nel 2009 e da allora, eccetto per le restrizioni del Covid, ha sempre prestato voci e musica per la solidarietà, con una particolare attenzione verso gli anziani.

M.S.Q.