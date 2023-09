Sorride il Politeama. Più abbonamenti . E da martedì inizia la vendita dei biglietti

Partirà martedì la vendita dei biglietti della nuova stagione del Politeama, "Planare dall’alto". Il teatro di via Garibaldi può contare sulla fedeltà dei suoi storici abbonati, ma anche sull’avvicinarsi di nuove fasce di pubblico che hanno deciso di legarsi al teatro sottoscrivendo una delle tre formule previste quest’anno a dieci o cinque spettacoli. Quando manca ancora un mese al via del nuovo cartellone sono stati già superati i numeri della stagione precedente, a dimostrazione di un alto tasso di fidelizzazione tra il pubblico per le proposte del Politeama Pratese che spazia fra generi e registri diversi affiancando alla grande prosa la danza, il musical, il teatro di figura e il jazz con un pizzico di magia. E dal 26 settembre il botteghino aprirà le porte per la vendita dei biglietti dei singoli spettacoli in abbonamento su cui si registra già notevole interesse dai contatti con la biglietteria e sui social network.

Sul palcoscenico del Politeama tra novembre 2023 e aprile 2024 approderannoprotagonisti molto amati dal pubblico come Lella Costa, Ambra Angiolini, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Paolo Ruffini. E poi la compagnia tedesca Familie Flöz con il suo originalissimo teatro di figura che si esprime in Hotel Paradiso. Forte il legame fra cinema e teatro com’è nelle corde del Politeama, presente in Perfetti sconosciuti del regista Paolo Genovese, nel giallo giudiziario Testimone d’accusa, nelle commedie Tre uomini e una culla e Quasi amici. E poi la trasposizione teatrale di grandi pagine letterarie, come 1984 di George Orwell, Le nostre anime di notte di Kent Haruf interpretato da Lella Costa, Oliva Denaro di Viola Ardone con il volto di Ambra Angiolini. "Il pubblico è tornato ad appassionarsi al teatro dopo anni difficili – fa notare la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi -. Un ulteriore stimolo a fare ancora meglio, un segnale di gradimento del nostro cartellone che ci fa ben sperare mentre la campagna abbonamenti è ancora in corso".

Riscontri positivi sia sulla scelta di introdurre due ulteriori tipologie di mini abbonamenti da cinque spettacoli (Mosaico e Intarsio) che su quella di differenziare per la prima volta i prezzi in tre fasce in funzione della collocazione dei posti (poltronissima, poltrona, galleria).

Intanto è conto alla rovescia per l’apertura della stagione – sabato 21 ottobre, alle 21 - affidata a un testimone del nostro tempo come Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, in coppia con lo scrittore Francesco Piccolo già Premio Strega: lo spettacolo Momenti di trascurabile (in) felicità, fuori abbonamento, è rappresentativo del dialogo fra teatro e letteratura che attraversa una delle linee direttrici della programmazione. La biglietteria del Politeama Pratese, lo ricordiamo, è aperta da martedì a sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Info: www.politeamapratese.it