Sorpresa: ingresso a 5 euro a un altro concerto

Quest’anno con la Camerata c’è una sorpresa, un regalo per le feste della nostra orchestra, una promozione speciale: chi acquista un biglietto per il concerto del 31 dicembre alla biglietteria del teatro, potrà acquistarne un altro a soli cinque euro per un concerto a scelta tra quelli della stagione concertistica in corso. Sul podio la notte di San Silvestro ci sarà ancora una volta Claudio Novati già molto applaudito negli anni scorsi dal pubblico pratese. I biglietti per San Silvestro costano 25 euro per la platea e 20 per la galleria, con il prezzo speciale di dieci euro per gli under 18. Si possono acquistare al botteghino del Politeama, aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e chiuso il mercoledì pomeriggio, oppure on line su Ticketone.it