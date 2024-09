Sopralluogo in ospedale di FdI: "Specchio della città fuori controllo. Ora potenziare la sicurezza"

"Siamo sconvolti e allarmati da quanto avvenuto al pronto soccorso di Prato in questi giorni e siamo vicini a tutto il personale, vittima per l’ennesima volta di una grave aggressione. Tutto questo va avanti, con punte eccezionali, da troppi anni. È il momento di potenziare la sicurezza in un punto nevralgico della città, che deve funzionare bene". Così interviene l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, sulle recenti polemiche dopo l’aggressione subita da operatori e guardi al pronto soccorso di Prato. Mazzetti annuncia di aver chiesto un incontro alla direzione del pronto soccorso per analizzare insieme problemi e possibili ulteriori contromisure. "Purtroppo, anche il pronto soccorso è lo specchio di una città senza controllo – aggiunge –, le cui giunte di sinistra si rifugiano dietro pochi, inutili, tardivi palliativi. Per lavorare bene il personale sanitario, al quale tutti dobbiamo sempre essere immensamente grati, deve essere e sentirsi al sicuro; l’intervento migliore è quello di un presidio fisso, da istituire presso la struttura con somma urgenza con forze dell’ordine formate e attrezzate. Solleciterò questo primo, seppur non risolutivo ma già utile, intervento, ma è chiaro che la questione del pronto soccorso deve essere al centro".

Intanto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della commissione Sanità, Diego Petrucci, sarà già oggi a Prato, all’ospedale di Prato, per un sopralluogo e per incontrare il personale sanitario vittima del "grave episodio di violenza", dice. "La questione sicurezza negli ospedali è sempre più grave e lo conferma il violento episodio di sabato a Prato – era intervenuto Petrucci – Fratelli d’Italia ha sollevato il problema da diversi anni e abbiamo proposto di individuare i reparti maggiormente a rischio, in cui dirottare fin da subito il personale di vigilanza, e di investire maggiormente nella presenza delle forze dell’ordine".

"ll problema sicurezza al pronto soccorso è lo specchio della città, dei flussi migratori gestiti male in questi anni – interviene Tommaso Cocci, capogruppo di FdI in consiglio comunale – Andranno sentiti i lavoratori ed è giusto che i sindacati abbiano fatto sentire la loro voce. D’altronde abbiamo un pronto soccorso, e un ospedale, che è troppo piccolo rispetto al numero delle persone realmente presente, con un sommerso che, secondo le stime, si aggira intorno ai 25.000 irregolari".