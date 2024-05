Sono queste le imprese straordinarie

Quando ci si mette il cuore, è proprio il caso dirlo, i progetti funzionano. La storia dell’associazione pratese Regalami un sorriso, creatura di Piero Giacomelli, è incredibile: ha festeggiato i 200 defibrillatori donati grazie a foto scattate durante gli eventi sportivi. L’altro giorno vi abbiamo raccontato della maratona di tango organizzata da un privato, Alessandro Francini, per festeggiare i suoi 60 anni e che ha portato all’evento quasi 500 persone. I proventi, tutti, andranno alle associazioni antiviolenza La Nara (Prato) e Artemisia (Firenze). Non è mai troppo lo spazio dedicato a queste storie: sono lì a ricordarci che con la passione è possibile mettere in moto imprese straordinarie.