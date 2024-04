Smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato un terreno a Tavola

Prato, 24 aprile 2024 – Scoperta a Prato un’attività illecita di smaltimento rifiuti provenienti da un’attività vivaistica. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla collaborazione tra la squadra di polizia ambientale della municipale e i carabinieri volto al controllo delle zone periferiche del territorio comunale.

L’accertamento è stato fatto in un terreno agricolo mentre un mezzo d’opera era intento nella esecuzione dello scavo di una buca. Durante l’osservazione di quanto stava accadendo gli agenti della municipale hanno accertato che lo scopo era gettare al suo interno cumuli di rifiuti in plastica che venivano subito dopo interrati.

Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri. Sono stati quindi sequestrato sia l’escavatore, utilizzato per le operazioni di interramento, che il terreno dove erano in essere le attività di interramento dei rifiuti oltre ad altre aree limitrofe da cui provenivano i rifiuti. Il titolare dell’azienda, di circa 60 anni, e un suo collaboratore sono stati entrambi denunciati in concorso per smaltimento illecito di rifiuti e ora rischiano la pena dell'arresto fino a un anno o l'ammenda da 2600 a 26mila euro.