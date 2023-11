Smaltimento. Cabina di regia per le imprese

Cabina di regia in Comune sull’emergenza nelle aziende con Camera di commercio, associazioni di categoria, sindacati e consulenti del lavoro, coordinata dal vice sindaco Simone Faggi e dall’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri (foto). Al centro dell’incontro il monitoraggio e mappatura delle aziende colpite, la gestione dei rifiuti che è un’emergenza immediata, le indicazioni sulle modalità di raccolta dati per la rendicontazione e la richiesta dei danni, la richiesta di ammortizzatori sociali. "Tra le priorità c’è sicuramente quella della conta dei danni e della possibilità di richiedere i risarcimenti - ha detto Squittieri –, oggi fra le emergenze l’ingente e imprevista quantità di rifiuti, che in gran parte saranno classificati come rifiuti speciali. In queste ore ci stiamo confrontando con Alia per capire la procedura migliore che presto sarà condivisa e comunicata a tutti". Sempre l’assessore Squittieri rivolge un ringraziamento "a tutti coloro che si stanno rendendo disponibili ad aiutare: molte aziende stanno portando materiali beni di prima necessità e alimenti vari, si stanno rendendo disponibili artigiani elettricisti e idraulici, un impegno gratuito ed encomiabile che dimostra il grande senso di comunità e di generosità dei pratesi verso i propri concittadini e il territorio". Domani alle 14 nuovo incontro della cabina di regia. Sul sito https:emergenze.comune.prato.it tutte le informazioni e aggiornamenti su chiusure dei servizi, documentazione dei danni subiti, disponibilità come volontari e altro.