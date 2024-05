Sistema in tilt, disagi al Giovannini

La tecnologia fa cilecca. Com’è stato comunicato nei giorni scorsi dall’Asl, l’azienda ha introdotto un nuovo sistema gestionale anche nel laboratorio analisi di Prato, come è avvenuto in altri territori dell’azienda sanitaria. Il nuovo sistema viene costantemente monitorato in questa fase di avvio per la sua piena messa a regime: una volta raggiunta la piena funzionalità saranno molti i vantaggi derivanti per l’intera filiera, ma per adesso si continuano a registrare disservizi. Giovedì mattina, ad esempio, nel presidio Giovannini è stato subito rilevato un problema di interruzione dei canali di integrazione di circa 30 minuti che impediva al nuovo sistema Onit di ricevere le etichette e le date di ritiro del referto, cosa che ha generato alcuni disguidi. Estar ha confermato che si è trattato di un problema isolato e di breve durata. Purtroppo la problematica ha intaccato l’orario di maggior afflusso degli utenti e creando disagi. L’azienda nuovamente "si scusa con i cittadini per le criticità insorte indipendenti dalla propria volontà confermando

il proprio impegno nell’offrire anche ai cittadini pratesi un sistema di maggiore qualità che, a regime, determinerà un ulteriore miglioramento dalla prenotazione degli esami, ai collegamenti on line fino alla restituzione dei referti".