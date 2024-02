Silli a fianco di Mattarella per la missione Onu

Dal Garibaldi per il lancio della candidatura di Gianni Cenni alla missione a Cipro a fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giorgio Silli, sottosegretario di Stato al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia ha accompagnato il presidente della Repubblica nella missione Onu. Primo pratese a fianco della più alta carica dello Stato.

Al suo arrivo a Nicosia, Mattarella si è recato al Palazzo presidenziale, dove è stato ricevuto dal presidente, Nikos Christodoulides prima di presiedere a una cerimonia di deposizione di una corona davanti la statua del primo presidente della Repubblica di Cipro, Makarios III.

"Essendo Cipro e l’Italia in prima linea su questo piano, abbiamo parlato molto del tema migratorio, un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità di assumere come Unione europea, come compito comune, e trasformarlo da un disordinato e tumultuoso fenomeno nelle mani di trafficanti di esseri umani in un arrivo in Europa ordinato, secondo le esigenze degli Stati che accolgono in maniera legale. Sono delle condizioni che richiedono una politica comune dell’Unione, è quindi urgente definire il nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo dell’Unione europea, è urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente": ha detto il presidente della Repubblica al termine dell’incontro con l’omologo Christodoulides. Mattarella durante la due giorni a Cipro ha visitato insieme a Silli anche la fregata Bergamini. L’unità militare e ancorata nel porto di Limassol, nel sud dell’isola. La Bergamini, con circa 180 membri di equipaggio, sta lavorando nell’ambito dell’operazione "Mediterraneo sicuro". La fregata è equipaggiata per il volo di elicotteri droni. Due giorni in missione per il sottosegretario Giorgio Silli prima di ripartire oggi, per il Messico dove è atteso per una visita di governo.