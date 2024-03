Sicurezza informatica: due giorni di dibattito con i "Ciberdays"

La città sarà per due giorni la capitale della sicurezza informatica grazie ai "Cyberdays". Si tratta di un’iniziativa dedicata appunto alla sicurezza informatica per migliorare la protezione dei dati e dei servizi digitali, promuovere e far conoscere tutte le iniziative in corso rivolte alle pubbliche amministrazioni e alle imprese toscane.

I "Cyberdays" sono stati organizzati dalla Regione per giovedì e venerdì al Centro di competenze 5G e tecnologie innovative di via Galcianese 34. La Regione, in particolare, istituirà una squadra di livello regionale Csirt (Computer security incident response team - Centro di risposta a incidenti di sicurezza) per fornire risposte e dare supporto in caso di attacchi informatici. Il modello organizzativo è condiviso con un board a cui collaborano tutte le università e le scuole ad ordinamento speciale della Toscana, nonché il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana. I progetti sono finanziati dal Pnrr attraverso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) per un finanziamento complessivo di 3,5 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono altri progetti promossi dall’Acn e rivolti ad alcuni Comuni ed enti toscani.

Dopo i saluti introduttivi del governatore Eugenio Giani, dell’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo, dell’assessore regionale all’economia Leonardo Marras e del sindaco Matteo Biffoni, il programma prevede numerosi confronti e dibattiti dedicati al trasferimento tecnologico per le imprese e alle tecnologie innovative per le Pmi. Si parlerà anche di sicurezza e diritti nel cyberspazio, di intelligenze connesse e della gestione dei rischi cybernetici da parte delle imprese. La seconda giornata sarà aperta dal report dell’osservatorio sulle imprese e sul commercio elettronico. Alle 11.30 sarà Giuliano Amato a tenere una lectio magistralis sulla rete come veicolo di odio.