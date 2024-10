Si va a teatro a prezzi ridotti. Il programma

A teatro a prezzo scontato. Il Comune di Carmignano propone anche quest’anno il progetto "A teatro insieme si spende meno" per vivere il teatro Metastasio a prezzi accessibili e per dedicare cinque serate al teatro vero, ad alti livelli. Per gli spettacoli a cui assistere sono stati selezionati 5 titoli dalla direzione del Metastasio guidata da Massimiliano Civica. Il costo ridotto del pacchetto è riservato ai gruppi, pertanto la proposta è di costituire un gruppo di spettatori per usufruire dello sconto del 35% per l’abbonamento a 5 spettacoli a 71 euro anziché a 110 euro. Possono partecipare ovviamente anche i cittadini dei comuni limitrofi. Le prenotazioni devono essere fatte entro il 10 novembre scrivendo a: [email protected] indicando nella mail nome e cognome di coloro che vogliono partecipare, il comune di residenza di ognuno (se si tratta ad esempio di amici e parenti che si aggregano) e un recapito telefonico. L’iniziativa è attivabile al raggiungimento di almeno 15 partecipanti e il pagamento verrà effettuato, in biblioteca o in Comune, solo dopo la formazione del gruppo.

Gli spettacoli in abbonamento selezionati sono: il 23 gennaio 2025 Capitolo due" (Fabbricone), il 31 gennaio "Cose che so essere vere" (Metastasio – in platea), il 7 marzo "L’infamante accusa di assenza" (Metastasio, in platea), il 21 marzo "Garden Pary" (Metastasio, in platea) e il 10 aprile "Abracadabra" (Metastasio, in platea). Per informazioni: 055.8750250.