Si pensa al Forlì e alle parole di Commini

Da oggi comincia la preparazione del Prato alla sfida in programma domenica (calcio d’avvio alle 14.30) allo stadio Lungobisenzio contro la capolista Forlì. Un match durissimo per i biancazzurri, che si troveranno di fronte una formazione capace finora di vincere 20 partite e che al momento guarda tutti dall’alto al basso, seppur il Ravenna non intenda mollare per la corsa alla promozione diretta (-2). I lanieri si presenteranno all’incontro con la voglia di ben figurare e soprattutto di metterci cuore e orgoglio senza avere sulle spalle grosse pressioni di classifica. Già, perché il vantaggio sulla zona playout resta buono (sei punti sul Corticella) dopo la vittoria sull’Imolese, anche se non ancora del tutto rassicurante.

In questi giorni è atteso il ritorno in città del presidente Stefano Commini dopo un periodo di vacanza all’estero. Ci si aspettano quindi - a stretto giro di posta - novità riguardanti il futuro della squadra biancazzurra e in particolare quello della parte tecnica. Marco Mariotti e Francesco Virdis, la coppia di ex Albenga che ha risollevato i biancazzurri quando questi si trovavano al penultimo posto della graduatoria, hanno più volte raccontato di aver trovato un principio di accordo per la permanenza a Prato anche nella prossima stagione. L’unità di intenti si è vista pure nello scorso mercato di riparazione, quando la rosa è stata (ri)pensata con l’idea di costruire un progetto più duraturo. Già nel corso della settimana scorsa era fissata una conferenza stampa che l’imprenditore romano avrebbe dovuto tenere e che invece è saltata. Una conferenza durante la quale sarebbe stata probabilmente annunciata la fumata bianca circa il dialogo fra le parti. Per adesso non è stata comunicata una nuova data, ma la sensazione è che non si dovrà pazientare ancora molto per conoscere il destino di Mariotti e Virdis. Scopriremo a breve insomma se Commini avrà cambiato idea oppure no per la conferma del tecnico e del direttore sportivo dei lanieri.

Francesco Bocchini